Helmond Sport moet door waslijst aan afwezigen puzzelen tegen Roda JC: ‘Zijn wel wat verrassingen’

De oefenmeester is normaal een open boek, maar houdt zijn kaarten nu nog tegen de borst. Hij wil het Roda JC van trainer Jurgen Streppel niet wijzer maken dan nodig is, al is dat nog lastig zat. Streppel, maar ook assistent Remond Strijbosch en keeperstrainer Rein van Duijnhoven wonen in Helmond, waar toch al weinig geheim blijft. ,,Misschien zat er wel een spion op de tribune”, grapt Boessen. ,,Nee, serieus. Het wordt puzzelen qua opstelling.”

Jelle Goselink is nog niet honderd procent fit, maar kan wel spelen tegen Roda JC. Ook Sander Vereijken, die maandag nog met veel pijn van het veld ging, is van de partij. Met name in de voorhoede is de spoeling dus dun, mede daardoor komt Helmond Sport nog moeilijk tot kansen. Ook tegen Almere City ontbrak het daaraan. ,,Toch vond ik dat we goed speelden, we kwamen alleen te snel achter. Ik hoopte ook dat we na die 1-2 vlak voor de rust door zouden pakken, maar we waren niet bij machte om een gaatje in de verdediging van Almere City te vinden.”