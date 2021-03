Helmond Sport moet historische afdroogpartij wel even verwerken: ‘Zwaar klote’

ADO won in 1989 eens met 2-8 op De Braak en SC Veendam haalde in 2006 nog met 1-7 uit in Helmond. Maar de 0-7 tegen NEC van vrijdagavond? Dat was werkelijk een historische afdroogpartij. Een evenaring van de grootste thuisnederlaag in de ruim 53 jaar dat Helmond Sport bestaat; in 2011 won Willem II al eens met dezelfde cijfers op De Braak. Wat je daar als Helmondse jongen én middenvelder van Helmond Sport precies van moet vinden? ,,Op dit moment even weinig. Ik baal hier gruwelijk van. Dit is zwaar klote”, stelde Sander Vereijken (23) gisteren.