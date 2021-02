Helmond Sport moet na ‘winterstop’ flink aan de bak om sterkste reeks sinds 2013 door te trekken

Na zeventien dagen zonder wedstrijd wacht Helmond Sport dinsdagmiddag meteen een flinke uitdaging. Na twee afgelastingen komt promotiekandidaat Almere City FC op bezoek in Helmond. Of de ‘winterstop’ goed is bevallen bij trainer Wil Boessen? ,,Het was niet ideaal door de sneeuw.”

Helmond Sport zag de wedstrijden tegen Almere City FC (zondag 7 februari) en Jong PSV (vrijdag 12 februari) afgelast worden door de winterse weersomstandigheden. Boessen trainde twee keer in een indoorhal in Deurne en werkte met zijn spelers een aantal sessies in het krachthonk af. En vorige week werd het kunstgrasveld in het eigen stadion schoongeveegd. ,,We hebben drie dagen goed kunnen trainen, we zijn er klaar voor”, zegt Boessen.

Lees ook Helmond Sport begint dinsdagmiddag aan inhaalreeks tegen Almere City

Quote Ik ga niet mee in de euforie dat we zo mooi voetballen. Het moet rendement opleveren Wil Boessen, Helmond Sport

Hij ziet het niet per se als een voordeel dat zijn ploeg zo'n lange periode rust heeft gekregen. Helmond Sport zat in een flow, de ploeg is al zeven wedstrijden op rij ongeslagen. Dat gebeurde in 2013 voor het laatst onder trainer Eric Meijers. ,,We zijn nu even uit het ritme van regelmatig spelen, ik was graag doorgegaan. Van de andere kant: het goede gevoel is er nog steeds. Ik vind het ook lekker dat we de komende weken veel wedstrijden spelen.”

Na Almere City wacht vrijdag alweer Roda JC, verder halen de Helmonders volgende week dinsdag het duel met Jong PSV in (21.00 uur). Helmond Sport kan in korte tijd goede zaken doen, zeker omdat de concurrentie die wel in actie kwam punten heeft laten liggen. Het linkerrijtje is bij een goede reeks nog altijd in zicht. ,,We moeten eerst maar eens onze borst natmaken voor Almere City. Zij staan niet voor niets derde, dat wordt een uitdaging.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Aaron Bastiaans, die eind januari werd gehuurd van VVV-Venlo ontbreekt tegen Almere City door een bovenbeenblessure. © Pro Shots / Erik Pasman

Schouderklopjes?

Boessen vindt dat zijn ploeg het spel nog vaker om moet zetten in punten. Al die remises schieten niet bepaald op. ,,Ik ga niet mee in de euforie en schouderklopjes dat we zo mooi voetballen. Het moet rendement opleveren.”

Om te beginnen tegen Almere City FC, waar Helmond Sport het zonder vier spelers moet doen. Nieuweling Aaron Bastiaans, die gehuurd werd van VVV, heeft last van zijn bovenbeen en is er niet bij, net als Jessy Hendrikx (lies). De langdurig geblesseerde Dani Theunissen en Ramon de Wilde ontbreken ook nog altijd tegen Almere City FC.

Vermoedelijke opstelling: Van Gassel; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; De Bie, Duijvestijn, Vereijken; Van Keilegom, Goselink, Loukili.