Helmond Sport moet noodgedwongen wat schuiven tegen Jong Ajax

Helmond Sport moet het maandagavond in Amsterdam stellen zonder de geschorste Boyd Reith, daardoor is er weer een basisplaats voor Jelle Goselink. Ondanks het gemis van een van zijn beste spelers, heeft Wil Boessen vertrouwen in een resultaat tegen Jong Ajax: ‘Ik zie een stijgende lijn.’

Reith pakte tegen De Graafschap zijn vierde gele kaart van het seizoen en had er nog eentje van vorig jaar staan, vandaar dat hij de laatste wedstrijd van het kalenderjaar mist. Daardoor schuift Ilias Breugelmans een linie terug, gaat Arno Van Keilegom naar rechts en staat Goselink weer in de punt van de aanval. Boessen zag toch al dat zijn ploeg vorige week tegen De Graafschap (0-1 zege) eindelijk weer wat wisselmogelijkheden had. ,,Dat hebben we een tijdje niet gehad, ook verdedigend hè. Met Kevin Bukusu hebben we iemand die de boel op slot kan gooien.”

En toch: wie Helmond Sport zo zwak zag beginnen tegen De Graafschap, had niet verwacht dat de ploeg na een reeks van acht competitieduels zonder zege weer eens zou winnen. ,,We speelden een dramatische eerste helft en toch heb ik mijn ploeg een compliment gegeven, want op de een of andere manier hielden we het wel op 0-0. En na rust vond ik ons steeds beter voetballen en hebben we het in mijn ogen rechtgezet”, benadrukte Boessen.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen won vorige week na een reeks van acht duels zonder zege weer eens een competitiewedstrijd. © Pro Shots / Stefan Koops

Defensieve zaken

Invaller Dylan Seys was het goudhaantje, de Belgische aanvaller wordt fitter en fitter en kan ook tegen Jong Ajax eventueel weer een rol van betekenis spelen. Na de winterstop moet hij er écht weer staan. ,,De laatste drie duels hebben we toch al een stijgende lijn te pakken, en dan vooral ook qua verdedigen. We geven steeds minder weg.”

Dat laatste is tegen het aanvallend sterke Jong Ajax ook het devies. Maar dus wel zonder Reith, die geschorst is. Verder missen ook Robin Mantel (enkel), Keyennu Lont (teen) en Maxime De Bie (knie) het duel van maandag.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Breugelmans, Fosu-Mensah, Van der Meer, Van der Sluijs; Lion, Van Landschoot, Bosiers; Van Keilegom, Goselink, Houttequiet.