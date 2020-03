Helmond Sport moet reeks doorbreken in kelderkraker tegen FC Dordrecht: ‘Belangrijk potje’

Eerder dit seizoen wist Helmond Sport in Dordrecht - zij het met het nodige geluk - te winnen: 1-2. Die zege, op 18 oktober 2019, is ook meteen de laatste van Helmond Sport in dit seizoen geweest. Sindsdien werd er zeventien keer op rij (!) niet gewonnen, in Europa wachten alleen het Litouwse Stumbras Kaunas (22 wedstrijden, inclusief 15 reglementaire nederlagen) en College 1975 uit Gibraltar (20 wedstrijden) nog langer op een overwinning. Het Franse Toulouse FC, de hekkensluiter in de Ligue 1, is net als Helmond Sport 17 competitieduels zonder winst.

Boessen hoopt tegen FC Dordrecht de ommekeer in te zetten, nadat het er vrijdag bij Almere City FC (2-0) geen moment in zat. ,,Dat was teleurstellend. Het veld was slecht, zij gingen daar beter mee om dan wij”, zag Boessen. Jordy Thomassen is wel kopsterk, maar kreeg amper bruikbare ballen door de lucht aangespeeld. En als hij eens een kopduel won, was er weinig beweging om hem hem. ,,Daar moeten we in het vervolg beter mee omgaan.”

‘Pijnlijk als je laatste staat’

Ondanks de nederlaag ziet Boessen dat zijn ploeg deze week de draad weer heeft opgepikt. Rob Penders had deze week zijn examen voor de cursus en had een trainingsprogramma opgesteld in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Dordrecht. De Dordtenaren hebben net als Helmond Sport een moeilijk seizoen, onlangs werd trainer Claudia Braga nog aan de kant geschoven voor Harry van den Ham in de poging nog ‘iets’ van het seizoen te maken. Vorige week werd echter met 5-0 van Roda JC verloren. ,,We moeten zo snel mogelijk van die laatste plek af, vrijdag is een mooie kans om daar een begin mee te maken. Het is pijnlijk als je laatste staat, je merkt ook dat het iets met spelers doet. Iedereen is gretig om vrijdag een resultaat neer te zetten”, benadrukt Boessen dan ook.

Hij mist vrijdag de zieke Daan Klomp en de geblesseerde Guus Joppen en Bram Zwanen. Ten opzichte het duel in Almere keren Jeffrey Neral (nu wél fit) en Orhan Dzepar (terug van een schorsing) vermoedelijk weer terug.