Helmond Sport moet wéér op zoek naar veiligheidsman

,,Het is een functie waarin je het niet snel goed doet", zegt Erik van Kilsdonk, voorzitter van de supportersvereniging Helmond Sport. ,,En dan doe je het ook nog als vrijwilliger." Een veiligheidscoördinator is het aanspreekpunt voor de fans, stuurt het team van stewards aan en heeft met grote regelmaat contact met politie, gemeente en clubleiding. Om uiteenlopende redenen hielden de vorige drie coördinatoren het binnen een of twee seizoenen voor gezien.

En dus moet de betaaldvoetbalclub wederom op zoek naar een nieuwe veiligheidscoördinator. De functie-eisen zijn stevig, blijkt uit de vacature. Er wordt gezocht naar iemand met HBO-niveau, bij voorkeur met een diploma veiligheidskunde. Bovendien moet de persoon leidinggevende ervaring hebben en rapportages binnen twee dagen naar de KNVB hebben gestuurd. Ook is hij of zij rondom wedstrijden verantwoordelijk voor de veiligheid van spelers, personeel en publiek.

Relletjes

,,Je vraagt je af of iemand hier als vrijwilliger nog zin in heeft. Een functie van zo'n dikke vijftien uur per week", zegt Maarten Driessen, namens supporterscollectief We Are Helmond. ,,Maar een coördinator is wél een essentieel onderdeel van het veiligheidsteam. En hij of zij moet ook nog geaccepteerd worden door de supporters." De laatste veiligheidscoördinator stapte op na de relletjes die uitbraken na de wedstrijd tegen MVV. Hij kon zich niet vinden in de wijze waarop de politie te werk ging op de desbetreffende avond.

De supportersvereniging Helmond Sport hoopt dat er op korte termijn iemand gevonden kan worden. ,,Bij de meeste clubs is dit gewoon een betaalde functie", weet Van Kilsdonk. ,,De gemeente en de KNVB vragen het nodige van een veiligheidscoördinator. Er ligt een behoorlijk eisenpakket. De vorige keer is er ook best lang naar gezocht. Dus laten we hopen dat iemand zich opnieuw meldt."

