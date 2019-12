Helmond Sport moet zegeloze reeks doorbreken tegen Jong AZ: ‘Tijd dat we weer eens winnen’

voorbeschouwingHelmond Sport wacht al 7 competitiewedstrijden op een overwinning, maandag moet de ploeg van trainer Wil Boessen die reeks zien te doorbreken op bezoek bij Jong AZ. Een belangrijke wedstrijd, benadrukt Boessen. ,,Als we winnen, kunnen we in een keer zes plekken stijgen op de ranglijst.”

Helmond Sport staat 19de, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld dan TOP Oss, MVV en Jong PSV. Verder is Jong AZ binnen handbereik en gaat Roda JC op bezoek bij Jong Ajax. ,,Het scheelt nogal of je 19de of 14de staat, laten we daarom asjeblieft winnen”, zegt Boessen. Ook al omdat de laatste overwinning alweer van 18 oktober dateert. In de tussentijd deed Helmond Sport in iedere wedstrijd aardig mee - behalve thuis tegen Telstar - maar kwam de ploeg niet verder dan twee remises (tegen FC Den Bosch en Jong Ajax eindigde het twee keer in 1-1).

Boessen bewaart de rust. ,,Die overwinning komt steeds dichterbij. We hebben ons ook goed voorbereid”, stelt de coach. Deze week werd er hard getraind, veelal twee keer per dag. Alleen Daan Ibrahim haakte af vanwege koorts, verder keerde Joeri Poelmans na rugklachten weer terug. De langdurig geblesseerden Stefan Tielemans, Bram Zwanen, Bodi Brusselers en Diego Snepvangers komen na de winterstop pas weer in actie. ,,De groep is fit, daar zal het niet aan liggen. Wel moeten we het slimmer aanpakken dan tegen Jong PSV”, benadrukt Boessen.

Lessen van Jong PSV

Hij hamerde er de hele week op om in de duels te komen en die ploeg niet te laten voetballen. Net zoals zijn ploeg dat tegen Jong Ajax deed. Maar de Eindhovense beloften konden voor rust naar hartenlust combineren en een 0-3 voorsprong pakken. ,,Pas na rust gingen we voetballen, uiteindelijk hadden we nog kunnen winnen ook. We moeten tegen Jong AZ zorgen dat we wél in de duels gekomen en dat we geleerd hebben van Jong PSV.”