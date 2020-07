Helmond Sport na rust onderuit tegen Graafschap, proefspeler Loukili valt opnieuw op

Helmond Sport heeft zaterdag zijn eerste oefenduel verloren, De Graafschap was met 3-1 te sterk. De eerste helft speelde de ploeg van Wil Boessen prima, na rust was het matig. Proefspeler Karim Loukili viel opnieuw op, maar het was Lance Duijvestijn die de enige Helmondse treffer maakte.

Helmond Sport reisde met slechts vijftien spelers af naar Doetinchem, daardoor moesten de nodige spelers 90 minuten maken. Niet ideaal, maar de Helmonders werken nu eenmaal met beperkte middelen en hebben (nog) geen jeugdteams waar ze uit kunnen putten. Proefspeler Xhelal Terziqi maakte zijn eerste minuten, Sekou Sylla en Chovanie Amatkarijo reisden niet mee naar Doetinchem. Het is nog de vraag of zij überhaupt nog terugkeren.

Karim Loukili en Lance Duijvestijn zijn nog wél op proef en in gesprek met de clubleiding. Die eerste had het voor rust opnieuw op zijn heupen. Het eerste échte gevaar kwam ook van zijn voet, de aanvaller schoot de bal uit een vrije trap maar nét voorlangs. Even later werd het alsnog 0-1 voor Helmond Sport, Robert Mutzers versierde een strafschop, die vervolgens door Duijvestijn werd benut. Daarna had Loukili nog een kans op 0-2, maar werd het juist 1-1. Na slordig balverlies van Duijvestijn schoot Roland Baas de bal via een Helmond Sport-verdediger raak.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Orhan Dzepar maakte tegen De Graafschap opnieuw de 90 minuten vol voor Helmond Sport. © BSR Agency

De Graafschap neemt de leiding

Na rust kreeg De Graafschap steeds meer de overhand. De Doetinchemmers hadden ook 24 spelers bij en konden in tegenstelling tot Helmond Sport wél volop wisselen. In de tweede helft kwamen onder meer spelers als Danny Verbeek, Sven Blummel en Joey Konings nog binnen de lijnen. Het was dan ook niet vreemd dat de thuisploeg in de 58ste minuut op voorsprong kwam. Na een counter legde Verbeek de bal breed op Konings en werd het 2-1. In de slotfase bepaalde de Griekse spits Giannis Mystakidis, na opnieuw een counter, de eindstand ook nog op 3-1.

En Helmond Sport? Dat kwam er niet echt meer aan te pas. Jordy Thomassen schoot nog een keer nipt over het doel en daar bleef het ook wel bij. En dus leed Helmond Sport zijn eerste nederlaag van de oefencampagne. Een nuttige wedstrijd die duidelijk maakte dat er nog het nodige werk aan de winkel is én dat het zaak is om snel in gesprek te gaan met proefspeler Loukili. De volgende oefenwedstrijd is komende zaterdag thuis tegen Egalité.

Opstelling Helmond Sport: Van Gassel; Van de Vorst (46. Kieboom), Joppen, Dzepar, Van der Sluijs; Stans, Vereijken, Duijvestijn (46. Respen); Mutzers (46. Terziqi), Thomassen, Loukili.