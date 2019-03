Helmond Sport neemt afscheid van drietal spelers

Helmond Sport neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van Arne Naudts (25), Dylan de Braal (24) en Steven Edwards (28). De clubleiding moest hen vóór 1 april duidelijkheid verschaffen over hun aflopende contract, het gaat dan om een zogeheten formele opzegging. Helmond Sport kan in een later stadium eventueel alsnog met de spelers om tafel, maar heeft dit drietal te kennen gegeven dat zij uit mogen kijken naar een nieuwe club.

Edwards en De Braal lopen uit hun tweede contract dat ze in hun Helmond Sport-periode hebben getekend, in het geval van Naudts was er een optie in zijn contract opgenomen. Ook Ron Janzen, Kjell Knops, Maiky Fecunda en Jamie Watt zijn in het bezit van een aflopend contract, maar voor hen is het pas hun eerste contractperiode bij Helmond Sport. Zodoende hoeft de club hen pas uiterlijk 31 mei duidelijkheid te verschaffen over hun toekomst.

Van het eerdergenoemde drietal is Edwards al het langst onderdeel van de selectie. De Bredanaar kwam in 2015 over van Achilles'29 en speelde sindsdien 112 wedstrijden voor Helmond Sport, waarin hij 12 keer trefzeker was. Edwards kende zijn beste periode in het seizoen 2016/2017 toen hij in de play-offs met zijn sterke spel een nieuw contract in de wacht sleepte. Dit seizoen heeft hij mede door blessures zijn stempel nog niet kunnen drukken.

Moeizaam jaar