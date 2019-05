Helmond Sport neemt afscheid van liefst 14 spelers

Naast Verkoelen, die op amateurbasis actief was, vertrekken nog eens dertien spelers. De aflopende contracten van Jamie Watt, Maiky Fecunda, Ron Janzen en Kjell Knops worden niet verlengd. Die laatste heeft besloten om zijn loopbaan als profvoetballer te beëindigen. Verder vertrekken ook Albian Muzaqi en Dion van Horne, zij waren op amateurbasis actief in Helmond. Muzaqi speelde een handvol duels, Van Horne kwam in geen enkel duel in actie.

Totaal zeventien vertrekkers

Verder neemt Helmond Sport ook afscheid van zeven huurlingen. De van NAC gehuurde Bart Meijers, Richelor Sprangers, Diego Snepvangers, Bodi Brusselers en Jordan van der Gaag gaan in eerste instantie terug naar Breda, waar Meijers en Sprangers een aflopend contract hebben. Van dat vijftal lijkt alleen Van der Gaag nog een optie voor Helmond Sport komend seizoen. Verder keren ook huurlingen Dylan George en Odysseus Velanas terug naar respectievelijk FC Twente en FC Utrecht. George heeft een aflopend contract bij de Tukkers, die nog wel een optie hebben om die verbintenis te verlengen. Daarmee komt het aantal vertrekkende spelers in totaal op zeventien, eerder liet Helmond Sport al weten dat Dylan de Braal, Steven Edwards en Arne Naudts mochten vertrekken.

Juul Respen

Er zijn niet alleen maar vertrekkers in Helmond. Doelman Stefan Tielemans blijft de club volgend seizoen trouw, met Daan Ibrahim is directeur Leon Vlemmings nog in gesprek. Hij deed het in de voorbereiding op dit seizoen goed, maar raakte al snel zwaar geblesseerd. Verder tekent Juul Respen dus voor twee seizoenen met een optie op nog een extra jaar. Daarmee wordt hij beloond voor zijn prestaties na de winterstop, met twee goals en één assist in dertien wedstrijden klopte de in Meijel woonachtige Respen op de deur. Met een contract als beloning.