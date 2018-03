Helmond Sport neemt afscheid van Marcel van den Bunder: 'Zelf aangegeven dat ik wilde stoppen'

Van den Bunder gaf in januari, tijdens het trainingskamp in Turkije, al te kennen dat hij het na dit seizoen tijd vindt voor een andere uitdaging. Zijn werk rond de plannen voor het nieuwe stadion op De Braak vindt hij dermate interessant, dat hij daar verder in wil gaan. ,,Daar beleef ik toch het meeste plezier in. Het hoeft niet per se voetbal te zijn, ik heb al enkele lijntjes lopen richting sportgerelateerde projecten", zegt Van den Bunder, die mogelijk als adviseur betrokken blijft bij de plannen op De Braak. Hij benadrukt dat er van 'onvrede of frictie' geen sprake is. ,,Ik heb zelf aangegeven dat ik wilde stoppen, het bestuur respecteert dat."