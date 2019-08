Helmond Sport neemt per direct afscheid van Koen Wesdorp

Helmond Sport sluit oefencam­pag­ne af met wedstrijd tegen Al Raed

28 juli Helmond Sport was al een tijdje op zoek naar een tegenstander om de voorbereiding af te sluiten en heeft die opponent in Al Raed FC gevonden. De ploeg uit Saoedi-Arabië, die afgelopen seizoen in die competitie in de middenmoot eindigde, is vrijdag de tegenstander in het SolarUnie Stadion.