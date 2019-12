Helmond Sport niet vervolgd voor incident rond Sidibe: ‘Onheuse bejegening wel aannemelijk’

De aanklager betaald voetbal stelt dat er geen getuigen zijn die bevestigen dat er ‘Zwarte Piet’ is geroepen naar Sekou Sidibe tijdens de wedstrijd Helmond Sport - Jong PSV. Helmond Sport wordt dan ook niet vervolgd. Wel acht de aanklager het aannemelijk dat Sidibe onheus is bejegend.

Helmond Sport-directeur Leon Vlemmings is opgelucht. ,,Ik ben blij dat dit de conclusie is van een uitvoerig onderzoek. Helmond Sport is een club die zich sterk en positief inzet voor de maatschappij.” De aanklager concludeert dat Helmond Sport op grond van het dossier geen tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.

Sidibe verklaarde na de wedstrijd dat hij vanaf de tribune werd uitgemaakt voor ‘Zwarte Piet’. ,,Dat vind ik zeker niet kunnen na alles wat er een paar weken geleden is gebeurd. Daarom werd ik ook boos en dat heb ik ook laten blijken.” Sidibe vertelde zijn verhaal vervolgens aan arbiter Sam Dröge, die het op zijn beurt bij de KNVB meldde.

Statement

Helmond Sport startte vrijwel meteen een onderzoek en plaatste één dag later een statement waarin het zich distantieerde van elke vorm van racisme. De aanklager betaald voetbal vindt dat de club zich voldoende heeft ingespannen om te achterhalen of er een racistische uitlating is gedaan en wie daar verantwoordelijk voor zou zijn. Ook stelt de aanklager dat het duidelijk is dat Helmond Sport racisme niet tolereert in het eigen stadion.