Helmond Sport nipt onderuit in generale voor competitiestart

Helmond Sport had wat goed te maken, na de 5-0 oefennederlaag tegen Heracles. De ploeg van Wil Boessen was ook fel in de eerste helft tegen Al Raed, vorig seizoen de nummer 5 van de competitie in Saoedi-Arabië. Boessen stuurde een 4-3-3-formatie het veld in met Daan Klomp, van nature een verdediger, op het middenveld en Bram Zwanen, van origine een middenvelder, als rechtsbuiten. Ook was er een plek in de basis voor proefspeler Elvis Mehanovic (19), die in de opleidingen van MVV en RC Genk heeft gespeeld. De lange spits heeft nog een contract bij Anderlecht, maar mag daar vertrekken. Eerder deze voorbereiding was hij nog op proef bij Fortuna Sittard.

Mehanovic maakte een ongelukkige indruk in de eerste helft. Het duurde sowieso een tijdje voordat er kansen te noteren vielen. In de 27ste minuut was Zwanen met een kopbal voor het eerst gevaarlijk, maar zijn inzet zeilde naast. Later was er nog een kopkans voor Tibeau Swinnen, ditmaal redde de goalie van Al Raed op fraaie wijze.

Al Raed op voorsprong

De tweede helft was een stuk leuker om naar de kijken. Eerst was er een prima kans voor Al Raed, maar doelman Stijn van Gassel redde op een inzet van dichtbij. Daarna was het de beurt aan Orhan Dzepar, alleen ook hij zag zijn inzet gekeerd worden door de doelman. Diego Snepvangers passeerde de doelman wél, maar de huurling van NAC Breda raakte de lat. Even later was het wél raak voor Al Raed, Mohammed Fouzaeir dribbelde zich knap vrij en schoot de bal vervolgens in de korte hoek: 0-1. En daar bleef het, ondanks een gevaarlijke doelpoging van invaller Givan Werkhoven, ook bij in het SolarUnie Stadion.