Helmond Sport ondanks blessuregolf vol vertrouwen tegen Jong FC Utrecht: ‘Als we winnen zijn we er écht doorheen’

voorbeschouwingHelmond Sport is bezig aan een moeizaam seizoen, maar trainer Robby Alflen bekijkt het graag positief. De laatste wedstrijden tegen hoogvliegers Sparta, Go Ahead en TOP Oss leverden vier punten én een positief doelsaldo op. ,,Als we tegen Jong FC Utrecht door kunnen pakken, heb ik het gevoel dat we er echt doorheen zijn. Ook al zal het niet makkelijk worden”, benadrukt Alflen.

De laatste reeks wedstrijden heeft Alflen in ieder geval het gevoel gegeven dat Helmond Sport beter kan dan de ranglijst doet vermoeden. Tegen TOP Oss pakten ook de wissels bijvoorbeeld goed uit; met name reserve-captain Furhgill Zeldenrust (gepasseerd) maakte een gretige indruk. Ook NAC-huurlingen Jordan van der Gaag en Bodi Brusselers, brachten volgens Alflen nieuw elan in het elftal. Ook zij waren gepasseerd, Brusselers is dit seizoen bijna altijd basisspeler. ,,Hij heeft vorig seizoen veel blessures gehad en nu bij ons bijna alles gespeeld. Bodi is ook iemand die enorm veel energie in een wedstrijd legt. Het frisse was er bij hem een beetje af”, vond Alflen.

Ook voor de coach van Helmond Sport is het een raadsel hoe Jong FC Utrecht vrijdagavond gaat spelen. Het eerste speelt vanavond voor de beker tegen Feyenoord en zondag thuis tegen Ajax. Dat wil volgens Alflen, zelf in het verleden hoofdcoach bij FC Utrecht, niets zeggen. ,,Advocaat is niet iemand die veel jeugdspelers inpast, ik weet niet hoe hij dat in gaat vullen. Dat is overigens geen kritiek, want als iemand het goed doet, is hij het wel.”

