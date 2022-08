Helmond Sport ondanks vertrek van topscorer tevreden naar Breda: ‘Al kunnen we nog wat extra slagkracht gebruiken’

Met veertien nieuwe spelers laat het hyperambitieuze Helmond Sport zich niet onbetuigd op de transfermarkt, en dan moeten er nog eens twee spelers bij komen: zeker nu Van Landschoot is vertrokken naar België. Daarvoor is ook nog ruimte in het budget, dat toch al met ruim één miljoen euro is verhoogd dit seizoen. ,,Ik denk dat we een goede groep hebben, maar voorin kunnen we nog wel wat slagkracht gebruiken”, ziet Swinnen.

Vooralsnog moet hij het met de huidige groep doen, nadat diverse eredivisiepelers nog niet hapten op de lokroep vanuit Helmond. Of de groep nu al goed genoeg is om de doelstelling - de play-offs - te halen? Dat is volgens Swinnen nog te vroeg om te zeggen. ,,Ik heb geen glazen bol, dat ga je zien als we een aantal wedstrijden op weg zijn. De competitie heeft in zijn geheel ook een extra injectie gekregen, dat moet je niet vergeten. We gaan het zien.”

Vingerknip

Om te beginnen vrijdag, in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Helmond Sport mist Tom Beugelsdijk, die nog een schorsing uitzit, en Gabriel Culhaci, Daniël Breedijk en Dylan van Diepen, die nog geblesseerd zijn. Verder is iedereen aan boord en dat is wel zo prettig: ,,We hebben veertien nieuwe spelers, dan is het niet zo dat je ineens met één vingerknip een geoliede machine hebt. Toch gaan we met vertrouwen naar NAC”, benadrukt Swinnen.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Van der Meer, Van Hove; Lion, Lieftink; Essanoussi, Kaars, Goselink, Van Ooijen.