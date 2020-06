Helmond Sport ondergaat metamorfose, directeur Vlemmings broedt op plan B

Een tweejarig contract bij SV Straelen of wachten op een aanbieding van Helmond Sport? Ferry de Regt (31) kiest voor zekerheid en verruilt de eerste divisie voor de Regionalliga. Bij Helmond Sport heerst - net als bij veel clubs in de eerste divisie - nog veel onduidelijkheid vanwege het coronavirus. En de aanbieding van Straelen was ook nog eens goed, dus was de keuze niet zo moeilijk voor De Regt, wiens contract aan het einde van deze maand afloopt. De Regt was aan zijn tweede periode bezig in Helmond, nadat hij eerder tussen 2012 en 2015 al eens op De Braak speelde. ,,Ik kies nu voor zekerheid, in deze coronatijd zijn veel clubs vooral met zichzelf bezig, zeker in de Keuken Kampioen Divisie. En het niveau in de Regionalliga is erg goed, vergis je niet", zegt de ervaren verdediger.