Helmond Sport onthult ‘kampioensschaal’ in businessclub

Verdult is de bedenker van het kunstwerk, dat in totaal uit acht ‘taartpunten’ bestaat, die samen een kampioensschaal vormen. ,,Bij dit soort projecten zie je vaak presentaties waarin een mes in een taart wordt gezet. Die punten zijn uitgedeeld aan alle partijen”, vervolgt Verdult. Het gaat om Mulo, Helmondia, Jeurissen en Van den Ingh, gemeente Helmond, OMO Scholengroep, Stichting Belangen Helmond Sport, Helmond Sport en inwoners van Helmond. ,,Die laatste zijn ook een belangrijk onderdeel”, zegt Verdult.

Punten

Bij alle partijen krijgt het kunstwerk een prominente plek, Helmond Sport is de eerste die het onthulde. Het is alleen nog onduidelijk waar de taartpunt voor de inwoners van Helmond moet komen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle punten in het nieuwe stadion op De Braak een complete kampioensschaal vormen. ,,Ik hoop dat we tegen Sparta de punten delen of allemaal binnenhalen”, zei bestuurslid Frans Stienen met een kwinkslag. Helmond Sport wacht al sinds 23 maart van dit jaar op een nieuwe zege.