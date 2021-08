Helmond Sport op oorlogssterkte naar FC Den Bosch voor competitiestart: ‘Hij heeft bijzondere kwaliteiten’

Het enige minpuntje van de voorbereiding was de afgelaste wedstrijd tegen FC Dordrecht, corona waarde toen rond in de selectie en er waren wat blessures. ,,Voor de rest zijn we zeker tevreden, ook over de selectie. De club heeft wat dat betreft goed doorgepakt”, zegt Boessen, die met Eric Clijnk en technisch manager Louis Coolen de selectie samenstelde. Die bestaat nu uit achttien spelers en bijna drie keepers. Ahmed Azmi is al even op proef; er wordt links en rechts gesuggereerd dat het rond is, maar er moeten nog enkele formaliteiten worden afgerond.

Quote Het gaat de goede kant op met Dylan. Hij kan zeker spelen, alleen nog geen 90 minuten Wil Boessen, Helmond Sport

Verder is iedereen vrijdagavond van de partij, alleen linksback Bryan van Hove ontbreekt wegens ziekte. Het is de verwachting dat hij volgende week weer aansluit. Aanwinst Seys kan dus al wel minuten maken; bij zijn komst temperde de club de verwachtingen: de buitenspeler die in het verleden furore maakte bij RKC zou nog wel wat tijd nodig hebben om fit te worden. ,,Het gaat de goede kant op met Dylan, hij kan zeker spelen, alleen nog geen negentig minuten. Hij is een speler met uitzonderlijke kwaliteiten, ontzettend snel en goed in de kleine ruimtes. Dat is wat we nodig hebben: hij vult precies de kwaliteit aan die we verloren hebben met Karim”, aldus Boessen.

Volledig scherm Jellert van Landschoot zal vrijdagavond vermoedelijk zijn officiële debuut voor Helmond Sport gaan maken. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Verdediger erbij?

Met Karim doelt hij op Karim Loukili. Ook sterkhouders als Stijn van Gassel, Guus Joppen en Lance Duijvestijn verlieten de club. Boessen is tevreden over de vervanging, maar hoopt dat er centraal achterin nog wat bijkomt: met Robin van der Meer, Maxime De Bie en Paul Fosu-Mensah is die positie het krapst bezet. Toch: vorig seizoen was er nog veel onzeker, nu staat de basis al aardig, zo lijkt het. ,,Dat kan je na de komende tien wedstrijden pas écht bepalen. Die voorbereiding is leuk en aardig, maar het gaat om de competitie. Idealiter komt er nog iets bij.”

Tegen FC Den Bosch kan Helmond Sport vrijdagavond, om 20.00 uur, laten zien wat de voorbereiding nu waard is geweest. De wedstrijden tegen VVV-Venlo (1-4 zege) en KV Mechelen onder 21 (3-1 winst) waren prima, tegen PEC (3-0 nederlaag) en Gemert (2-2) was ook duidelijk dat er nog veel te verbeteren valt. Boessen proeft in elk geval vertrouwen: ,,We moeten het niveau van de voorbereiding doortrekken en de punten meenemen uit Den Bosch.”

Voorbeschouwing

Vrijdag 6 augustus, 20.00 uur: FC Den Bosch - Helmond Sport

Scheidsrechter: Gerrets.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Van Landschoot, Lion, Bosiers; Van Keilegom, Goselink, Houttequiet.

Laatste onderlinge duel: 15 januari 2021, Helmond Sport - FC Den Bosch: 4-0.