Helmond Sport opent oefencampagne met teleurstellend gelijkspel tegen Gemert

In de eerste helft was het nog wel aardig wat Helmond Sport liet zien; aanwinst Robin van der Meer - die meteen de aanvoerdersband droeg - zette achterin de lijnen uit en proefspeler Paul Fosu-Mensah maakte naast hem een degelijke indruk in het centrum van de defensie. Helmond Sport gaf voor rust ook niet gek veel weg; alleen Joost Habraken was met een schot rakelings over het doel enigszins in de buurt bij een doelpunt voor de thuisploeg.

Van Keilegom opent de score

Helmond Sport kreeg zelf de ene na de andere kans, maar met name Jordy Thomassen was wel erg ongelukkig in de afronding. In de 19de minuut droeg hij wel bij aan het doelpunt van Arno Van Keilegom, die uit de kluts het eerste officieuze doelpunt van het seizoen 2021-2022 voor Helmond Sport maakte. Daar bleef het voor rust bij.

In de tweede helft viel Helmond Sport, ook door de vele wisselingen, ver terug. Jelle Goselink verzuimde al snel de 0-2 te maken, daarna kwam Gemert na een fraaie aanval via jongeling Stijn van den Heuvel op gelijke hoogte: 1-1. Helmond Sport kwam snel weer op voorsprong via een kopbal van proefspeler Nando Nöstlinger 1-2, maar het was niet genoeg voor de winst. Ilias Breugelmans (gehuurd van KV Mechelen) maakte een overtreding in het strafschopgebied; Ralf Kemper benutte het buitenkansje en bezorgde Gemert zo een remise tegen de profclub.

Opstelling Helmond Sport, eerste helft: Jonkerman; Reith, Fosu-Mensah, Van der Meer, Van der Sluijs; De Bie, Vereijken, Bosiers; Van Keilegom, Thomassen, Houttequiet.

Opstelling Helmond Sport, tweede helft: Mantel; Breugelmans, De Bie, Van der Meer (70. Van der Sluijs), Van Hove; Lion, Hendrikx, Nöstlinger; Van Keilegom (70. Bosiers), Goselink, Vereijken (70. Thomassen).