Helmond Sport overtuigt nog niet, maar wint wel van hoofdklasser Nuenen

Probleem

Met name in de eerste helft was het wel erg pover wat de ploeg van trainer Sven Swinnen op de mat legde. In tegenstelling tot de eerste oefenwedstrijd bij derdeklasser Unitas’59 (0-6 zege) besloot de oefenmeester om zijn formaties in de eerste en tweede helft wat evenwichtiger te verdelen. Zo kreeg jeugdspeler Aassim Farah nu een basisplek in de defensie, die voor rust niets weggaf. Het probleem zat hem vooral in het creëren van de kansen.