Helmond Sport overtuigt ook tegen PEC nog niet, ruime nederlaag in Zwolle

Gratis stroopwa­fels en een lading bier: Go A­head-fans komen met ludieke bonus voor Helmond Sport

11 mei Uit alle hoeken en gaten krijgt Go Ahead Eagles dezer dagen morele steun in de jacht op directe promotie naar de eredivisie. De ludieke acties vanuit Deventer stapelen zich op. Vooral van de eigen fans, die Helmond Sport (dat tegen Go Ahead-concurrent De Graafschap speelt) een boost proberen te geven.