Helmond Sport pakt bij Jong FC Utrecht eerste punt op vreemde bodem

Helmond Sport moest het maandag in Utrecht zonder Givan Werkhoven, Robert Mutzers, Bodi Brusselers en Jeroen Verkennis doen. Zij waren geblesseerd. Zodoende stond Juul Respen in de punt van de aanval, verder gaf trainer Wil Boessen de voorkeur aan Sander Vereijken en Ferry de Regt, zij vervingen respectievelijk Diego Snepvangers en Nick de Louw.

Dzepar schiet raak

Met die basiself speelde Helmond Sport een prima eerste helft. Het duel met Jong Utrecht, dat het seizoen prima was begonnen, ging aardig gelijkop. De Helmonders stichtten het meeste via standaardsituaties, het was dan ook niet vreemd dat Helmond Sport na een klein kwartier uit een corner scoorde. De Regt kopte de bal hard op doel, waarna doelman Fabian de Keijzer - opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje - fraai redde. Op de rebound van Orhan Dzepar had hij geen antwoord en dus nam Helmond Sport al vroeg de leiding: 0-1.

Jong FC Utrecht kwam er een aantal keren gevaarlijk uit, vooral via de pijlsnelle Eros Maddy, maar Helmond Sport hield het voor rust achterin dicht. Hicham Acheffay en Jonas Arweiler hadden nog de beste kansen, maar zij stuitten op doelman Stijn van Gassel en zijn defensie.

Kunst- en vliegwerk

In de tweede helft had Jong FC Utrecht duidelijk een overwicht en ontstond er een spervuur aan kansen. In de 51ste minuut ging een van die kansen ook in het Helmondse doel, Junior van der Velden knikte raak uit een corner: 1-1.

Daarna bleef Helmond Sport met kunst- en vliegwerk toch op de been, een voorzet van Odysseus Velanas - vorig seizoen nog verhuurd aan Helmond Sport - ging aan alles en iedereen voorbij, maar de bal belandde op de paal. In het vervolg werd er niet meer gescoord en dus pakte Helmond Sport zijn eerste punt in een uitwedstrijd dit seizoen. De ploeg van Boessen staat na acht wedstrijden op zes punten.