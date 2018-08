Helmond Sport pakt diep in blessuretijd een punt tegen Jong PSV

Helmond Sport leek vrijdagavond lange tijd op weg naar de eerste nederlaag van het seizoen, maar het was Jeroen Verkennis die diep in blessuretijd voor de gelijkmaker zorgde tegen Jong PSV: 1-1.

Helmond Sport moest het tegen Jong PSV zonder de geblesseerde Bart Meijers doen. De verdediger werkte vrijdagmiddag nog diverse oefeningen af, maar was niet fit genoeg om te starten. Zodoende zakte Steven Edwards een linie terug in de defensie en maakte Koen Wesdorp zijn debuut op het middenveld. Furhgill Zeldenrust doorstond de fysieke test wél en stond dus gewoon aan de aftrap.

Brusselers treft de paal

Op De Herdgang had Jong PSV – zoals verwacht – het betere van het spel. De Eindhovenaren traden aan met onder meer miljoenenaankoop Maxi Romero en talenten als Armando Obispo, Cody Gakpo en Michal Sadilek. Jong PSV drong Helmond Sport met die basiself tot diep op de eigen helft terug.

Helmond Sport kwam er zo af en toe wél gevaarlijk uit. In de 17de minuut knikte Arne Naudts de bal in de handen van PSV-doelman Yannick van Osch, in de 24ste minuut was Bodi Brusselers nog het dichtst bij een doelpunt. De huurling van NAC raakte de bal maar half en schoot via Zeldenrust (die buitenspel stond) op de paal. Daarna viel Maiky Fecunda geblesseerd uit en kwam ook Jong PSV niet tot scoren, al waren de Eindhovenaren via Cody Gakpo (rakelings naast) wel heel dichtbij de 1-0.

Abels schiet raak

Na rust was het spelbeeld hetzelfde. Jong PSV viel aan, Helmond Sport hield tegen. Lange tijd vielen er nauwelijks kansen te noteren. Helmond Sport claimde in de 65ste minuut nog een strafschop, maar scheidsrechter Nagtegaal gaf hem niet. In de 71ste minuut was het opnieuw Gakpo die na een snelle combinatie dichtbij een goal was voor Jong PSV, de jongeling schoot echter naast het Helmondse doel. Even later was invaller Amar Catic ook dichtbij de 1-0, maar stond Stijn van Gassel in de weg.