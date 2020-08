Helmond Sport pakt door: rechtsback van Sparta naar De Braak

Helmond Sport pakt aardig door op de transfermarkt; Boyd Reith (21) is de nieuwste aanwinst. De rechtsback doorliep bijna de hele jeugdopleiding van Feyenoord en speelde afgelopen seizoen met Jong Sparta in de Tweede Divisie. Hij tekent voor één jaar met optie op nog een jaar op De Braak.

Reith trainde vorig seizoen regelmatig mee met het eerste van Sparta, waar hij ook de voorbereiding grotendeels mee heeft gedraaid. Afgelopen dinsdag speelde de verdediger nog ruim een halfuur mee met de Rotterdammers in het oefenduel met Telstar. Reith was op amateurbasis actief bij Sparta en wacht nog op zijn officiële debuut als prof, bij Helmond Sport tekent hij een contract en is de kans groot dat hij als rechtsback zijn minuten kan maken.

Bij Feyenoord gold Reith als een grote belofte, hij speelde ook negen interlands voor Oranje onder 17, waarin hij met Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Donyell Malen speelde. Ook speelde hij nog duels in de UEFA Youth League. Nu duikt hij dus op bij Helmond Sport, dat nog wel versterking voor de defensie kon gebruiken. Met Guus Joppen, Maxime De Bie, Alec van Hoorenbeeck, Dean van der Sluijs en Orhan Dzepar als opties was de spoeling dun. Proefspeler Levi Opdam is ook een rechtsback, maar door de komst van Reith is de kans klein dat hij blijft.

18 spelers

Met Reith heeft Helmond Sport nu zelf 13 spelers onder contract plus nog eens vier huurlingen van KV Mechelen én Kay van der Vorst op amateurbasis. De club streeft naar een selectie van 20 spelers plus 3 keepers, dat zijn er nu respectievelijk 16 plus 2. Het streven is om voor de competitiestart 17 spelers plus 3 doelmannen te hebben.

Robin Mantel is nog altijd in beeld als derde keeper, hij hakt snel een knoop door. Verder zijn Adriano Bertaccini en Akif Hancer nog altijd in beeld. Voor Bertaccini is Helmond Sport afhankelijk van de voorwaarden van RC Genk om de spits te huren, hij heeft nog een doorlopend contract in België. En Hancer, die mogelijk gehuurd wordt van Antalyaspor, is nog volop aan het revalideren; hij traint in elk geval nog tot begin september mee op De Braak.

