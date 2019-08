Helmond Sport pakt met moeite een punt tegen tiental Almere City

Rood Van Vlerken

Dat lukte voor de rust niet. Helmond Sport kreeg wel kansen, maar het werd eens te meer duidelijk dat het de ploeg aan finesse voor het doel ontbreekt. Joppen schoot na een klein kwartier hard op doel, maar stuitte op doelman Joshua Smits. Even later kreeg Almere City-verdediger Bram van Vlerken - de enige Helmonder op het veld - ook nog rood wegens een natrappende beweging. En dus moest Almere City na 19 minuten al met tien spelers verder.

Gelijkmaker Zwanen

Tegen de tien van Almere ging het daarna zeker niet makkelijker voor Helmond Sport, dat moeite had om een opening in de defensie te vinden. Nadat Boessen wat opportunistischer ging spelen - middenvelder Bram Zwanen kwam voor verdediger De Louw - werd Helmond Sport wél gevaarlijk. Eerst schoot Dean Koolhof nog over het doel, even later was het alsnog raak.