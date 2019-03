Helmond Sport pakt na historische nederlagenreeks een punt tegen Go Ahead

Helmond Sport heeft voor de tweede keer in 2019 een punt gepakt, ditmaal tegen Go Ahead: 1-1. Daarmee kwam de reeks van acht nederlagen, een evenaring van het clubrecord uit 1996, ten einde. Dat had Helmond Sport vooral te danken aan een sterke tweede helft.

Helmond Sport speelde een moeizame eerste helft tegen Go Ahead Eagles. De Helmonders kregen maar moeilijk grip op de aanvallers van de Deventenaren; Bruno Andrade (ex-Helmond Sport) moet zich in een speeltuin hebben gewaand. De buitenspeler stond telkens vrij, rechtsback Bart Meijers – normaal centrumverdediger – had het lastig. Andrade kreeg ook de eerste kans van het duel, maar stuitte op doelman Stijn van Gassel, die zich prima revancheerde na zijn blunder tegen FC Den Bosch.

Alflen grijpt in

Go Ahead kreeg aanvankelijk geen grote kansen, maar kwam na ruim een halfuur wel op voorsprong. Ron Janzen werd wel erg makkelijk uitgespeeld door Richard van der Venne en pakte hem vervolgens bij zijn shirt: penalty. Tegen Jong PSV had Janzen ook al een strafschop veroorzaakt. Ditmaal benutte Thomas Verheydt het buitenkansje: 0-1. Coach Robby Alflen was het gezapige spel van zijn ploeg beu en greep in met een dubbele wissel. De matige Steven Edwards en Dean Koolhof moesten eraf, Bram Zwanen en Diego Snepvangers kwamen in de ploeg. Desondanks ging Helmond Sport met 0-1 rusten.

Zwanen