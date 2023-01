Helmond Sport raakt voorsprong razendsnel kwijt tegen NAC Breda

Helmond Sport had een mooie sprong op de ranglijst kunnen maken, maar de ploeg liet een uitgelezen kans liggen: het werd 2-2 tegen NAC Breda. De Helmonders kwamen vlak na rust in het eigen stadion op voorsprong, maar die werd binnen een minuut alweer weggegeven.

Bob Peeters is geen tovenaar. Maar de Belgische trainer zoekt wel de aanval, zo blijkt in zijn eerste weken. Tegen NAC Breda bracht hij Hakon Lorentzen en Peter van Ooijen weer terug in de ploeg. Dat ging ten koste van David Mistrafovic en Jafar Arias, die gepasseerd werden.

Helmond Sport kreeg nogal wat ruimte tegen de ploeg uit Breda, die al jaren geen schim is van het elftal dat ooit furore maakte in de eredivisie. De ploeg van Peeters sprong echter te slordig met de ruimtes om, net als NAC, en dus vielen er weinig kansen te noteren. Maar de eerste de beste kans leverde een doelpunt op: Jort van der Sande troefde Bram van Vlerken af in een duel, werd vervolgens vrijgespeeld en krulde de bal fraai boven in de hoek: 0-1.

Helmondse gelijkmaker

Ook de eerste de beste kans van Helmond Sport was meteen een doelpunt: Martijn Kaars profiteerde van balverlies van NAC en trok de bal terug op Eros Maddy: 1-1. Dat was ook de ruststand, al werd een bal van Kaars nog voor de lijn weggehaald en trof NAC nog de paal.

In de tweede helft kon het opnieuw alle kanten op, al had Helmond Sport een overwicht, zij het licht. De ploeg oogde frisser, gretiger ook, maar zoals gezegd is het aan de bal te vaak te beperkt. In de 55ste minuut niet: Hakon Lorentzen dribbelde twee opponenten voorbij en gaf de bal aan topschutter Kaars, die vakkundig afrondde en zijn achtste treffer maakte: 2-1.

Kortstondige vreugde

De vreugde van die voorsprong was echter van korte duur: een minuut later was het alweer 2-2. Na een ongelukkig duel op het middenveld dook Odysseus Velanas het gat in, dribbelde hij Robin van der Meer voorbij en schoot hij de bal zo achter doelman Mike Havekotte: 2-2.

Daarna werd het slordiger en slordiger en waren er amper kansen. Maddy had nog de kans op 3-2 maar zijn inzet werd door een verdediger geblokt. En in de slotfase miste Kaj de Rooij namens NAC nog een opgelegde kans. Het bleef dus 2-2. Daarmee is Helmond Sport al drie duels op rij ongeslagen, maar blijft de ploeg onderin de Keuken Kampioen Divisie bungelen.

Helmond Sport - NAC 2-2 (1-1). 16. Van der Sande 0-1, 28. Maddy 1-1, 55. Kaars 2-1, 56. Velanas 2-2.

Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Van Den Eynden, Van der Meer, Van Hove; Lion, Van Ooijen (65. Mistrafovic); Maddy (77. Arias), Lorentzen (89. Terzi), Essanoussi (77. Scholten); Kaars.