Helmond Sport schiet met scherp tegen EVV, KV Mechelen-middenvelder scoort direct

Naast Van Keilegom maakte ook centrale verdediger Maxime de Bie zijn eerste officieuze minuten in het shirt van Helmond Sport. De Bie is net als Van Keilegom eigendom van KV Mechelen, de nummer zes van de Jupiler Pro League van afgelopen seizoen. De kans is groot dat de Helmonders meerdere spelers van Mechelen gaan huren.

Kopbal Duijvestijn

Proefspelers Joedrick Pupe en Adham El Idrissi ontbraken tegen EVV Echt, verder viel Akif Hancer een kwartiertje voor tijd in. Ondanks de hitte gaf Helmond Sport direct gas tegen EVV; al na 4 minuten legde Dean van der Sluijs de bal op het hoofd van Lance Duijvestijn, die fraai raak knikte: 0-1. Vervolgens maakte EVV een eigen doelpunt en zorgde Van Keilegom na prima voorbereidend werk van Karim Loukili met een intikker voor de 0-3. Dat leek ook de ruststand te worden, ware het niet dat EVV nog wist te profiteren van een fout in de Helmondse defensie.

In de tweede helft was het woord aan invaller Respen. In de 55ste minuut besloot de aanvaller uit Noord-Limburg het eens van afstand te proberen en schoot hij fraai in de bovenhoek: 1-4. Twee minuten legde Respen opnieuw aan van afstand en was het weer raak: 1-5. EVV scoorde ook na rust nog tegen, waardoor het in 2-5 eindigde.