Helmond Sport schiet weinig op met draak van een wedstrijd tegen FC Dordrecht

Helmond Sport en overwinningen in uitwedstrijden? Het is en blijft dit seizoen een zeldzame combinatie. Ook op bezoek bij het kwaliteitsarme FC Dordrecht werd niet gewonnen door de ploeg van trainer Bob Peeters. Het bleef bij 0-0 in een wedstrijd van een bedenkelijk niveau.

Nee, de wedstrijd tussen FC Dordrecht en Helmond Sport was bepaald geen lust voor het oog. De ploegen staan ook niet voor niets 19de en 15de op de ranglijst en kabbelen richting het einde van het seizoen. De vierde periode is in theorie de laatste kans om nog echt wat van te maken, maar in de praktijk is dat eigenlijk een illusie, zo bleek ook zondag wel weer.

Moeizaam

Helmond Sport speelde zonder Eros Maddy, die ontbrak in de selectie. Zijn plek in het veld werd ingenomen door Peter van Ooijen, die ook het verschil niet kon maken in Dordrecht. Het was toch al een moeizame wedstrijd, waarin amper mogelijkheden te noteren vielen.

Alhoewel: het laatste kwartier voor rust had Helmond Sport nog een enigszins aardige fase. Jelle Goselink was met twee kopballen gevaarlijk, waarvan er eentje rakelings naast het doel van FC Dordrecht ging. Dat was het verder dan ook wel in een uiterst povere eerste helft.

Volledig scherm © Pro Shots / Shane Winsser

Aardige kans

In de tweede helft kreeg FC Dordrecht via Tidjany Touré nog een aardige kans, maar de inzet van de buitenspeler miste kracht. En Helmond Sport? Dat liet opnieuw zien dat het achterin wel snor zit, maar aan de bal is en blijft het gebrekkig. Dat zal dit seizoen ook niet snel meer beter worden, met nog acht wedstrijden te gaan. De uitdaging is om in de zomer een aantal behendige aanvallers te halen, die een man kunnen passeren en écht iets kunnen forceren.

Nu zijn de Helmonders te afhankelijk van Martijn Kaars, die in Dordrecht aan banden werd gelegd. Jelle Goselink was met een pegel - nét over - nog het dichtst bij een treffer, maar het bleef bij 0-0. Ook al omdat er in de absolute slotfase nog een misverstand was tussen Elmo Lieftink en Kaars, terwijl het doel van Dordrecht leeg was.



En dus won Helmond Sport opnieuw niet in een uitwedstrijd, de laatste keer dat dat gebeurde was op bezoek bij Roda JC op 12 november. Destijds werd het 0-1.

Toeschouwers: 1.031

Scheidsrechter: Wiersma.

Gele kaarten: Van Vlerken, Van Den Eynden, Kaars (Helmond Sport).

Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken, Kreekels, Van Den Eynden, Culhaci; Vankerkhoven, Lieftink; Van Keilegom, Kaars, Van Ooijen (77. Bosiers); Goselink (77. Arias).