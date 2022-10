Helmond Sport schorst captain Van der Meer voor uitspraken in de krant

Helmond Sport heeft Robin van der Meer tijdelijk uit de selectie gezet. De eerstedivisieclub beboet zo de aanvoerder voor zijn uitspraken na de wedstrijd in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Go Ahead Eagles (3-1) van afgelopen woensdag.

Van der Meer, die de laatste drie wedstrijden in de competitie gepasseerd werd door trainer Sven Swinnen, stelde tegenover deze krant dat hij in het duel in Deventer had laten zien dat hij in de basis thuishoort. Verder gaf de verdediger aan dat zijn reserveplek afbreuk doet aan zijn status als aanvoerder.

Zijn eerlijkheid wordt nu door Helmond Sport gestraft. ‘Helmond Sport is van mening dat de technische staf in alle vrijheid de opstelling moet kunnen bepalen, uitspraken van de aanvoerder over zijn eigen positie dragen daar niet aan bij’, geeft de nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie aan in een persbericht.

De disciplinaire sactie houdt in dat Van der Meer in ieder geval maandagavond ontbreekt in de uitwedstrijd tegen Jong PSV.