Helmond Sport schraapt elftal bij elkaar voor wedstrijd tegen TOP: ‘Het is me een week geweest...’

Trainer Wil Boessen zucht. Maandag stond hij nog maar met zes spelers op het trainingsveld: de corona-uitbraak zette zich in het weekeinde nog voort met vier extra positieve tests. Aan de andere kant stroomden er gedurende de week weer spelers in die hersteld waren van het vermaledijde virus en werden de quarantaineregels door het kabinet versoepeld. Daardoor konden spelers die in contact waren geweest met een besmette teamgenoot sneller instromen. ,,Het is me een week geweest... Vanaf maandag kregen we er gelukkig elke dag spelers bij.”

Al blijft het passen en meten: zo zitten Bryan van Hove en Maxime De Bie voor het eerst in maanden weer bij de wedstrijdselectie, zij zijn net terug van een blessure. En de derde veldspeler die op de bank start, Gaetan Bosiers, is ook al niet honderd procent fit. ,,Het is niet ideaal, laat dat duidelijk zijn. Maar wij doen er alles aan om gewoon te blijven voetballen. Dat hebben we vorige week ook al gedaan, maar toen was het onmogelijk”, aldus Boessen.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen heeft vrijdagavond vijftien spelers, van wie twee doelmannen, tot zijn beschikking. © Pro Shots / Stefan Koops

Debuut Beekman

Het is nog de vraag wat er met de geschrapte wedstrijd tegen FC Emmen gebeurt, de KNVB liet weten dat de aanklager betaald voetbal zich over de kwestie buigt en binnen enkele weken uitsluitsel geeft. Boessen is daar niet mee bezig. ,,Dat boeit mij nu niet, het belangrijkste is de wedstrijd tegen Oss. Er staat nog een aardig elftal.”

Nieuweling Thomas Beekman debuteert direct in de basis, verder is Helmond Sport nog druk bezig met één of twee extra spelers. Want het is de club ook duidelijk dat de selectie met 23 spelers, van wie drie keepers, wel erg krap is. Zeker in coronatijd, maar ook omdat Keyennu Lont (teen) en Jossué Dolet (buikspieren) voorlopig nog ontbreken. Ook Paul Fosu-Mensah (schouder) en Jules Houttequiet (hamstring) kampen nog met blessures.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, Breugelmans, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Beekman, Van Landschoot; Seys, Goselink, Van Keilegom.