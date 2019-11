Helmond Sport schrapt trainingskamp in Turkije wegens volle speelkalender: ‘Het is te krap’

Helmond Sport gaat in de winterstop al jaren naar de Turkse Rivièra, alleen in 2017 bleef de ploeg in Nederland vanwege financiële redenen. Vervolgens zette sponsor en voormalig bestuurslid Ari de Kimpe zijn schouders eronder om de traditie weer in ere te herstellen. Een aantal trouwe sponsoren reisde steevast mee met de ploeg, ook vorig seizoen. Toen speelde Helmond Sport zelfs nog een oefenwedstrijd tegen de Turkse topclub Besiktas.

Vorig seizoen werd de competitie ook een week later hervat, nu is het speelschema te krap en waren ook de vluchttijden nog eens ongunstig. En dus blijft Helmond Sport in eigen land en oefent het vermoedelijk in eigen stadion tegen een hoog genoteerde club in de Keuken Kampioen Divisie. De club is daar nog druk mee bezig.