Helmond Sport slikt dubbel verlies met late nederlaag bij NAC en vertrekkende keeper: ‘Ik wil verder kijken’

In extremis met 3-2 verliezen bij NAC en ook nog te horen krijgen dat een van je betere spelers de club na dit seizoen verlaat. Het was vrijdag niet de dag van Helmond Sport. Stijn van Gassel (24) is toe aan een stap hogerop, zei hij na afloop. ,,Mijn gevoel zegt me dat het tijd is om verder te kijken.”