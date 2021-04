Helmond Sport slikt eerste puntenverlies in vierde periode na moeizame wedstrijd tegen Jong Ajax

Wie Helmond Sport nou op voorsprong schoot? Jelle Goselink, Sander Vereijken en Arno Van Keilegom staken hun handen in de lucht in de 55ste minuut. Het was in elk geval duidelijk dat Vereijken schoot, Van Keilegom de bal tussendoor nog raakte en Goselink vervolgens druk zette op keeper Daan Reiziger, die in de fout ging. En zo stond Helmond Sport na rust dus op 1-0. Na afloop van de wedstrijd gaf arbiter Gerrets de treffer aan Van Keilegom.

Jong Ajax met grote talenten

Die voorsprong was niet zo vanzelfsprekend. Helmond Sport begon moeizaam aan het duel met Jong Ajax, dat zonder spelers van het eerste elftal speelde. Desondanks stonden er met Kenneth Taylor, Quinten Timber en Kenneth Taylor enkele grote talenten aan de aftrap. En daar had Helmond Sport het in de begin- en eindfase van de wedstrijd nogal moeilijk mee.

Giovanni schoot na vier minuten al op de paal, net als Neraysho Kasanwirjo even later. Helmond Sport kwam vervolgens wat beter in de wedstrijd. Karim Loukili en Goselink hadden nog de beste kansen op 1-0. Guus Joppen zette Loukili met een fraai passje voor het doel, maar hij schoot tegen doelman Reiziger. En Goselink treuzelde te lang, nadat hij alleen voor het doel stond.

Helmond Sport slikt tegengoal

In de tweede helft begon Jong Ajax ook furieus, maar was het Helmond Sport dat als eerste wist te scoren. Via Vereijken, Goselink of Van Keilegom dus. Het bleek geen voorbode voor een ruimere voorsprong; sterker nog: nadat Stijn van Gassel al eens had gered op een inzet van Unuvar, had de goalie de 73ste minuut geen antwoord op diens inzet en werd het 1-1.

Helmond Sport zette in de slotfase nog wel aan en was via Lance Duijvestijn ook nog heel dicht bij de 2-1, zijn inzet werd echter gekeerd door doelman Reiziger. En dus staat Helmond Sport na vier duels op 10 punten in de vierde periode.

Helmond Sport: Van Gassel; Reith, Joppen (74. Bastiaans0, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Vereijken, Duijvestijn, Dzepar; Van Keilegom, Goselink (71. Thomassen/78.Hendrikx), Loukili.