Helmond Sport sluit open dag in stijl af met oefenzege op Heracles Almelo

Helmond Sport heeft de jaarlijkse open dag opgeluisterd met een knappe oefenzege op Heracles Almelo. De ploeg van Robby Alflen was in eigen huis met 1-0 te sterk voor de eredivisionist.

Helmond Sport speelde een prima eerste helft tegen Heracles, dat overigens nog niet met de beoogde basiself speelde. Trainer Frank Wormuth wil Ajax, de eerste tegenstander in de eredivisie volgende week, nog niets wijzer maken. De eerste kans was nog wel voor Heracles (kopbal Duarte), maar daarna was het vooral Helmond Sport dat de klok sloeg. Bodi Brusselers schoot zelf eerst maar net mis en gaf vervolgens een prima voorzet op Arne Naudts, die de kans verprutste.

Naudts kopt raak

In de 26ste minuut was NAC-huurling Brusselers opnieuw dicht bij een doelpunt, maar werd zijn kopbal nét voor de lijn weggehaald. Ook de rebound was niet aan Helmond Sport besteed, Steven Edwards miste. Vlak voor rust werd het alsnog 1-0 voor Helmond Sport; het was Naudts die nu wél scherp was en raak kopte.

Rode kaart Heracles

Na rust drong Heracles steeds meer aan en had Helmond Sport het moeilijk. Brandley Kuwas kreeg een prima kans om te scoren, maar miste. Even later was Adrián Dalmau nóg dichter bij een doelpunt, maar hij raakte de paal. Helmond Sport kreeg daarna een grote mogelijkheid om de score uit te breiden, maar de doorgebroken Brusselers werd neergehaald door Maximilian Rossmann. Die kon met rood inrukken, tot zijn eigen frustratie. Trainers Robby Alflen en Wormuth overlegden nog of ze met elf tegen elf verder konden spelen, maar het arbitrale trio was onverbiddelijk. Zodoende ging de wedstrijd met elf tegen tien verder. Het bleef echter bij 1-0, ook al omdat Reuven Niemeijer op de paal kopte.