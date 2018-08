Helmond Sport sluit voorbereiding af met moeizame overwinning op TEC

Helmond Sport speelde drie keer dertig minuten tegen TEC, trainer Robby Alflen liet al zijn spelers minuten maken. Ook Richelor Sprangers deed een halfuur mee, de huurling van NAC is weer hersteld van een knieblessure. Zodoende beschikt Helmond Sport over een nagenoeg fitte selectie; alleen Diego Snepvangers is nog uit de roulatie. Hij is naar verwachtingen binnen twee tot drie weken weer fit.

Helmond Sport repareert achterstand

De thuisploeg begon matig aan de wedstrijd tegen de derdevisionist uit Tiel. De Helmonders creëerden amper kansen en speelden in een veel te laag tempo om het TEC lastig te maken. De ploeg uit Gelderland kwam zelfs op voorsprong; in de 54ste minuut werd Robby Holder op maat bediend: 0-1. Helmond Sport beet daarna wat meer van zich af en kwam ook terug tot 1-1; het was aanvaller Arne Naudts die de bal rustig aannam en de doelman met een lobje verschalkte. In de 83ste minuut maakte Furhgill Zeldenrust vanaf de stip de 2-1, nadat Bodi Brusselers daarvoor was gevloerd. Daar bleef het ook bij op De Braak.