Helmond Sport snakt na drie nederlagen naar een succesje tegen Jong Ajax: ‘Op zoek naar vertrouwen’

Nee, het thuisduel met Jong Ajax van vrijdag wordt niet makkelijk voor Helmond Sport, zeker niet nu de ploeg van Wil Boessen alweer drie wedstrijden op rij hebben verloren. ,,Toch kunnen wij best verrassen. Ik heb in deze competitie al wel vaker uitslagen gezien waarvan ik denk: hoe kan dat?”

De late nederlaag tegen VVV-Venlo van vorige week dreunt nog na op De Braak. Een gelijkspel leek in de maak, maar toen werd er aan de rechterkant té veel risico genomen, waardoor VVV via Helmonder Wassim Essanoussi uiteindelijk profiteerde. ,,Waar gaat dat over? We moeten die bal het stadion uitschieten. Daarna verzuimen we die fout ook nog te herstellen”, baalt Boessen, die vooral tevreden terug kijkt op het spel van zijn ploeg na rust.

Quote Jong Ajax kan zo in de eredivisie meedraaien. Daar moeten wij niet te veel mee bezig zijn Wil Boessen, Helmond Sport

De trainer prijst debutant Bryan van Hove, die Dean van der Sluijs in de rust verving en vol de duels aan ging met de pijlsnelle Yahcuroo Roemer. ,,Mede daardoor kwamen we wat meer in de wedstrijd, de tweede helft was ook duidelijk voor ons. Maar de momenten die we hebben gehad, benutten we niet. Dan wordt lastig”, weet Boessen.

Tegen Jong Ajax moet het vrijdag anders. Een zege zou erg welkom zijn, erkent Boessen. ,,We zijn op zoek naar vertrouwen, dat krijg je alleen door punten te pakken.” Op papier wordt dat nog lastig, Jong Ajax is de nummer 10 van de ranglijst en loopt over van kwaliteit. Of het nog scheelt dat het grote Ajax deze week in Europa speelde én zondag weer thuis speelt tegen FC Utrecht? ,,Nee. Jong Ajax kan zo in de eredivisie meedraaien. Daar moeten wij niet te veel mee bezig zijn. Wij moeten vooral naar onszelf kijken, in de omschakeling liggen er echt kansen.”

Arno Van Keilegom is niet helemaal okselfris. Het is de vraag of hij vrijdagavond kan spelen tegen Jong Ajax.

Twijfelgevallen

Boessen moet mogelijk wel gaan puzzelen met zijn opstelling. Buitenspelers Jules Houttequiet en Arno Van Keilegom zijn niet helemaal okselfris, aan de andere kant keert er met Keyennu Lont weer een aanvaller terug in de wedstrijdselectie, maar hij kan nog geen 90 minuten spelen. Net als Dylan Seys, die nog wat tijd nodig heeft.

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Lion, Van Landschoot; Van Keilegom/Bosiers, Dolet, Goselink/Houttequiet.