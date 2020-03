Helmond Sport snel in gesprek met alle supporters en sponsors: ‘We laten niemand vallen’

Hij stuurde dinsdag een boodschap naar alle supporters en sponsors en stelt daarin dat het ‘een uitdagende tijd’ is. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de club zelf. In de tussentijd wil de directeur niet achteroverleunen en afwachten of sponsors en fans hun contract of seizoenkaart wel of niet kunnen verlengen. Vlemmings: ,,We moeten juist nu elkaar helpen. We vragen eerst hoe het met iemands gezondheid gaat en met hun naasten. Vervolgens hoe groot de impact van de crisis mogelijk voor hen is. Meer dan ooit komt het in deze tijd aan op solidariteit.”