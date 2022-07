Helmond Sport sorteert in generale repetitie voor op vertrek van clubtopscorer

Het ontbreken van Van Landschoot in de basiself is een teken aan de wand; de linkspoot was een zekerheidje in de oefencampagne en trainde eerder deze week nog mee met de beoogde opstelling van trainer Sven Swinnen. De laatste dagen is de interesse in Van Landschoot echter in een stroomversnelling geraakt: een Belgische club had hem al langere tijd op de korrel, maar het eerste bod was niet toereikend. Inmiddels ligt er een serieus bod.