Helmond Sport speelt gelijk tegen Al Ettifaq in grimmige oefenwedstrijd: 'Dit is ook leerzaam'

De oefenwedstrijd op het natuurgras van SSE was de eerste serieuze test in de voorbereiding voor Helmond Sport, dat eerder met ruime cijfers van Gemert (1-6) en SV Brandevoort (0-12) had gewonnen. Bij Al-Ettifaq speelde onder anderen Fakrheddine Ben Youssef mee, een Tunesisch international die op het WK nog scoorde tegen Panama. ,,Het was een goede pot, waarin weer meer duidelijk is geworden. We weten nu wel wat we er nog bij willen gaan halen", zei Alflen.