Helmond Sport-spits Jordy Thomassen mist Bronzen Stier op 2 minuten

Statistiekenbureau Opta kwam tot de conclusie dat Telstar-spits Novakovich 808 minuten nodig had voor zijn doelpunten in de derde periode, slechts twee minuten minder dan Thomassen. De Helmond Sport-spits reageerde luchtig. ,,Dan ga ik maar voor de Bronzen Stier in de vierde periode", zei hij lachend.

In vorm

Thomassen is de laatste weken dé man in vorm bij Helmond Sport en is met 11 goals clubtopscorer. In de laatste 11 duels maakte hij maar liefst 10 doelpunten. Volgens Thomassen is het eenvoudig uit te leggen waarom hij ineens in goede vorm steekt. ,,Omdat ik in de spits sta. Zo simpel is het. Achteraf is het zonde dat ik daar niet het hele seizoen heb gespeeld", zei hij na de zege op FC Den Bosch.