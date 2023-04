Helmond Sport sprankelt niet, maar boekt in Den Bosch wel de eerste zege in ruim een maand tijd

Helmond Sport heeft voor het eerst sinds 10 maart weer eens een wedstrijd gewonnen, het werd 1-2 op bezoek bij FC Den Bosch. Martijn Kaars maakte vanaf de stip het verschil in De Vliert, in een verder niet al te hoogstaande wedstrijd. Daardoor is Helmond Sport nu 15de.

Het was een spaarzaam moment van klasse in een wedstrijd die verder niet hoogstaand was. Op slag van rust viel een slecht verwerkte bal voor de voeten van Bram van Vlerken, die hem fijntjes aannaam en al net zo goed afrondde. En dus kwam Helmond Sport terug in de wedstrijd tegen FC Den Bosch, een duel in de staart van de Keuken Kampioen Divisie.

Van FC Den Bosch mag gezien het budget niet al te veel verwacht worden, Helmond Sport valt in dat opzicht tegen. Het verhaal is bekend, deze selectie ontbeert vooral in de aanval kwaliteit om écht mee te doen om de knikkers.

Oude bekende

De Helmonders begonnen nog alleraardigst aan de wedstrijd, maar tot twee keer toe lag een oude bekende, FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen, in de weg. Het was toch al de openingsfase van de doelmannen, even later trad Mike Havekotte al net zo alert op.

Vervolgens viel het stil, tot de 25ste minuut: uit het niets kwam Helmond Sport achter. Na een prima aanval van de thuisploeg gaf Ryan Leijten de bal het laatste zetje, ook al omdat de weer herstelde Bryan Van Hove te laat was. De linksback verving de geschorste Gabriel Culhaci nadat hij weken uit de roulatie was. Na een uur was de pijp bij hem dan ook leeg.

Volledig scherm Bram van Vlerken werd vlak na rust gewisseld bij Helmond Sport. © Pro Shots / Peter van Gogh

Van Vlerken trok de stand voor rust gelijk, maar werd na rust al snel gewisseld vanwege een blessure. Vlak daarvoor waren er nog twee aardige pogingen, verder hield het na rust lange tijd niet echt over. Alhoewel: in de 70ste minuut was Mees Kreekels met een kopbal nog het dichtst bij een Helmondse goal, maar die viel niet. Nóg niet, in de slotfase was het pas raak.

Penalty

Invaller Emir Terzi werd neergehaald door Dennis Gyamfi, die veel te laat was. Penalty, en dat buitenkansje was wel besteed aan clubtopscorer Kaars, die zijn elfde treffer maakte in een weinig verheffende wedstrijd. Toch won Helmond Sport wél en klimt het over Jong Ajax.

Scoreverloop: 25. Leijten 1-0, 45+1. Van Vlerken 1-1, 81. Kaars (pen.) 1-2.

Toeschouwers: 3.952.

Scheidsrechter: J. van der Laan.

Gele kaarten: Mulders (FC Den Bosch)

Helmond Sport: Havekotte; Van Vlerken (54. Terzi), Kreekels, Van Den Eynden, Van Hove (62. Lion); Vankerkhoven (72. Chacón), Lieftink; Maddy (72. Van Ooijen), Kaars, Van Keilegom; Goselink (72. Arias).