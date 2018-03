Helmond Sport staat voor een hels karwei in vierde periode

De Helmonders hebben een loodzwaar programma met vier thuis- en vijf uitduels. Naast FC Emmen-uit wachten uitduels met Go Ahead, Fortuna, FC Eindhoven en Cambuur. In eigen huis treft Helmond Sport nog FC Oss, MVV, koploper NEC en RKC. Hendriksen wil eerst en vooral de vorm van de laatste weken - met drie zeges op rij - vast te houden. ,,We moeten die eerste wedstrijden eerst zien te winnen om mee te doen in de periode. Daarna kijken we wel verder", zegt Hendriksen.