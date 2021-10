Helmond Sport staat voor ‘grote uitdaging’ tegen financieel geplaagd, maar sportief sterk ADO Den Haag

Helmond Sport moet vrijdagavond laten zien wat het waard is tegen de best presterende ploeg van de Keuken Kampioen Divisie. Geen club won en scoorde meer dan ADO Den Haag, dat financieel in de problemen zit, maar desondanks blijft presteren. ,,We moeten de verdediging op orde hebben.”

Het voortbestaan van de Haagse traditieclub is momenteel zelfs in gevaar, als de club voor 1 november niet weet te voldoen aan de financiële eisen van de KNVB (sluitende begroting of een garantstelling van 5 miljoen euro) kan de bond de proflicentie afnemen. De financiële en organisatorische sores heeft de club al zes punten (!) gekost. ,,Het is ongekend dat je als staf en spelers bijna alles wint en dat er dan punten af worden gepakt”, zegt Helmond Sport-trainer Wil Boessen, die meevoelt met collega-trainer Ruud Brood, die ooit nog trainer op De Braak was.

Quote Het is voor ons een grote uitdaging om ADO van scoren af te houden Wil Boessen, Helmond Sport

Des te knapper is het dat ADO blijft presteren; de Hagenaars zouden zonder strafpunten de trotse koploper zijn en hebben al een periodetitel op zak. Dat komt voornamelijk door het surplus aan aanvallende kwaliteit, vooral spits Thomas Verheydt (zeven goals) is amper af te stoppen. In totaal maakte ADO al 25 doelpunten. ,,Het is voor ons een grote uitdaging om ADO van scoren af te houden. We moeten zorgen dat Verheydt niet makkelijk bereikt wordt”, zegt Boessen, die ook kansen ziet. Zijn ploeg won twee duels op rij en speelt daardoor met vertrouwen.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen won de laatste twee competitieduels met zijn ploeg. FC Dordrecht (1-0) en Jong Ajax (3-1) werden verslagen. © Pro Shots / Stefan Koops

Uitblinker

Wat de trainer betreft is de weg omhoog ingezet. Dat kan niet los worden gezien van de prestaties van een aantal spelers, onder wie doelman Mike Havekotte. Hij sloot pas laat in de voorbereiding aan, ook omdat hij zelf corona had, en begon wat weifelend aan de competitie. De laatste weken is hij een van de uitblinkers. ,,Een keeper is er om punten te pakken, dat doet Mike nu voor ons. We wilden hem niet voor niets hebben, hè”, grijnst Boessen.

De trainer beschikt over een redelijk complete spelersgroep, alleen Jessy Hendrikx (op de terugweg van griep) en Dylan Seys (koorts) ontbreken. Verder zijn er nogal wat aanvallers die terugkomen van blessures en/of ziekte, dus met name in de voorhoede is het krap. ,,Er zijn nu eigenlijk net te veel aanvallers die niet honderd procent fit zijn, daardoor zijn we voorin nog niet zo sterk als dat we kunnen zijn.”

Vermoedelijke opstelling: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van Hove; Vereijken, Lion, Bosiers, Van Landschoot; Van Keilegom, Goselink.