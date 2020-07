Helmond Sport start oefencampagne met nuttige zege tegen MVV, proefspelers maken het verschil

Helmond Sport heeft zaterdagavond gewonnen van MVV. De eerste (besloten) wedstrijd in de oefencampagne ter voorbereiding op het seizoen 2020-2021 eindigde in 0-1; van de proefspelers maakte Karim Loukili het meeste indruk, de enige treffer kwam op naam van Chovanie Amatkarijo.

Het was voor Helmond Sport de eerste wedstrijd sinds de uitbraak van het coronavirus, de ploeg speelde op 6 maart voor het laatst (tegen FC Dordrecht). Helmond Sport-trainer Wil Boessen is met een kleine groep van zestien spelers aan de voorbereiding op het nieuwe gestart. Van die zestien zijn ook nog eens zes spelers op proef, Jorzolino Falkenstein en Fons Flapper zijn geblesseerd geraakt en keren in principe ook niet meer terug.

Van de proefspelers maakte vooral Karim Loukili een aardige eerste indruk. De aanvaller was overal op het veld te vinden, eiste vrije trappen en corners op en liet zien dat hij een aardige dribbel in de benen heeft. Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam echter van MVV, Joeri Schroijen had na twee minuten al moeten scoren en niet veel later redde doelman Rowen Koot - die ook een prima indruk maakte - fraai op een inzet van Koen Kostons.

Gemiste kansen

Vervolgens kwam Helmond Sport wat beter in de wedstrijd en werd de ploeg bij vlagen ook dreigend. Jordy Thomassen en testspeler Chovanie Amatkarijo hadden hun vizier echter niet op scherp staan of raakten de bal niet goed. En omdat MVV ondanks enkele kansen ook niet meer scoorde, gingen beide teams met 0-0 rusten.

Guus Joppen speelde in het centrum van de Helmondse defensie en hield de nul tegen MVV.

Veel wissels

In de tweede helft waren er veel wisselingen aan beide kanten, waardoor het spel steeds slordiger werd. MVV’er Jerome Déom had vlak na rust een aardige scoringskans, maar hij trof de voeten van Stijn van Gassel. In de 61ste minuut kreeg Sander Vereijken na een prima aanval dé kans op de 0-1, maar hij schoof de bal voorlangs het doel. Loukili speelde zichzelf nog knap vrij, maar miste scherpte voor het doel. Vlak voor tijd legde de aanvaller de bal af op Amatkarijo die op zijn beurt koel bleef en de bal daarna in het doel schoof: 0-1. En daar bleef het ook bij.

Al met al was het een nuttige eerste oefenwedstrijd waarin Boessen testspelers Rowen Koot, Jesse Kieboom, Sekou Sylla, Lance Duivenstijn, Karim Loukili en Chovanie Amatkarijo voor het eerst écht aan het werk heeft kunnen zien. De volgende oefenwedstrijd is zaterdag 25 juli tegen De Graafschap, daarna wachten nog duels met EVV, OSS’20, Gemert en Excelsior. Ook zou er tegen UNA geoefend worden, maar die ploeg zegde onlangs af.

Opstelling Helmond Sport eerste helft: Koot; Kieboom, Joppen, Dzepar, Sylla; Stans, Duijvenstijn, Van de Vorst; Loukili, Thomassen, Amatkarijo.

Opstelling tweede helft: Van Gassel; Van de Vorst (61. Kieboom), Joppen, Dzepar, Van der Sluijs; Stans (80. Amatkarijo), Respen, Sylla (61. Duijvenstijn); Mutzers, Thomassen (61. Loukili), Vereijken.