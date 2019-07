Helmond Sport start oefencampagne tegen 100-jarig Mierlo-Hout: ‘Wij moeten gewoon naar onszelf kijken’

‘Dé wedstrijd van het jaar!’, kopt een in Mierlo-Hout in elkaar geknutselde poster. De amateurvereniging bestaat een eeuw en om dat te vieren is een vriendschappelijke wedstrijd tegen Helmond Sport op poten gezet. ,,Voor hen is dit natuurlijk leuk”, zegt Wil Boessen, hoofdtrainer van de Helmondse profs. ,,Ik weet niet hoe fit ze bij Mierlo-Hout zijn. Maar wij moeten gewoon naar onszelf kijken en alles meenemen in aanloop naar de competitie.”

Na een eerste week vol duurtraining gunt Boessen al zijn spelers één helft speeltijd in Mierlo-Hout. Zo kan hij iedereen aan het werk zien en inventariseren. Alleen de recent aangetrokken Ferry de Regt (30) komt niet in actie. De verdediger kwam op de vrijdagtraining in botsing en sluit maandag weer aan bij de groep.

Het entreegeld voor de oefenpot op sportpark De Beemd bedraagt 3 euro, een bedrag dat geheel ten goede komt aan Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.