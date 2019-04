Helmond Sport stelt kampioensfeestje Twente uit door te verliezen

Het had de vrijdagavond kunnen zijn waardoor FC Twente kampioen kon worden van de Keuken Kampioen Divisie zonder te spelen. Had, want dan had Helmond Sport vrijdagavond moeten winnen van Sparta Rotterdam. Daar zag het geen moment naar uit. Het werd uiteindelijk: 3-1.

Wanneer Sparta vrijdagavond had verloren van Helmond Sport, was FC Twente zonder in actie te komen kampioen van de Keuken Kampioen Divisie geworden. Geen moment leek het erop dat de uitploeg voor het eerst sinds 2012 zou winnen op Het Kasteel. Sparta domineerde de eerste helft en zag Abdou Harroui al na een kwartier de verdiende 1-0 maken. Aan zijn doelpunt zat een luchtje van buitenspel, maar grensrechter Patrick Inia zag dat anders.

Acht minuten later was het Zuid-Afrikaans international Lars Veldwijk die zijn twintigste doelpunt van het seizoen mocht noteren. Alleen Roda JC-aanvaller Mario Engels was dit seizoen vaker trefzeker in de Keuken Kampioen Divisie. Helmond Sport wilde vervolgens wel voetballen, maar kreeg het in de hele eerste helft niet voor elkaar om een vlotlopende aanval op te zetten op het Rotterdamse kunstgras.

Zo kon Helmond Sport geen vervolg geven aan de thuiswedstrijd met de Rotterdammers, die nog met 3-0 werd gewonnen in november. Lars Veldwijk leek nog voor revanche te zorgen door de derde treffer voor de Spartanen binnen te tikken in de 81ste minuut. Juul Respen, vervanger in de spits van de geblesseerde clubtopscorer Arne Naudts, kreeg een paar minuten voor tijd een kans die niet te missen was. Een-op-een met Tim Coremans, die de geblesseerde Roy Kortsmit verving, faalde de invalspits niet: 3-1.

Nog nooit in de clubgeschiedenis haalde Helmond Sport minder dan 22 punten in een seizoen. Willen de Helmonders dat puntenaantal bereiken dan moeten er nog vier punten worden gepakt in de laatste drie wedstrijden van het seizoen. Maandag wacht de derby met FC Eindhoven. Daarna wachten nog hekkensluiter Jong FC Utrecht (uit) en TOP Oss (thuis).