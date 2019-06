Helmond Sport strikt oude bekende Boessen als trainer

Het is een pre voor Boessen dat hij eerder goed presteerde bij clubs met beperkte middelen. Zo haalde hij met het toen financieel geplaagde Fortuna Sittard twee jaar op rij de play-offs en herhaalde hij dat kunstje in 2014 bij TOP Oss. Met FC Den Bosch haalde hij het vorig jaar nét niet, maar dit seizoen, gesteund door geldschieter Kakhi Jordania, weer wél. Boessen werd vlak voor die play-offs echter ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

Verleden bij de club

Verder is het een pre voor Boessen dat hij een verleden heeft bij Helmond Sport. Hij sloot er zijn loopbaan als profvoetballer af in 1999 en voetbalde er nog onder toenmalig trainer Louis Coolen, de huidige technisch adviseur van Helmond Sport. Hij gold als een karakterjongen en bleef altijd contact houden met de club; zo was hij in 2017 nog op de receptie ter ere van het 50-jarige jubileum van de club. Dat is een bijkomend voordeel.