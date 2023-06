Helmond Sport strikt twee oude bekenden, boomlange doelman van Vitesse op proef

Helmond Sport ziet geschied­schrij­ving uiteenspat­ten in Haags kwartier­tje

Twee keer in één seizoen winnen van ADO: het was Helmond Sport nog nooit gelukt. Zo leek vrijdagavond een unicum in de maak. Totdat het Haags kwartiertje aanbrak en de Helmonders de 2-2 slikten.